GF Vip, Paolo Calissano: stasera verrà mostrato il video a Davide sulla sua scomparsa? Cosa si suppone (Di lunedì 3 gennaio 2022) Lo scorso 30 dicembre, l’attore Paolo Calissano è stato trovato senza vita, probabilmente in seguito all’assunzione di un mix di psicofarmaci: la sua scomparsa ha colpito moltissimo i telespettatori italiani, che si domandano quali effetti possa avere la notizia sul GF Vip (e in particolare su Davide Silvestri, suo collega ai tempi di Vivere). LEGGI ANCHE:– GF Vip, Cosa succederà in puntata: provvedimento per Barù? Ecco Cosa ha fatto il concorrente Nella puntata del 3 gennaio, Alfonso Signorini potrebbe svelare la morte di Paolo Calissano ai concorrenti del GF Vip. Come potrà mai reagire Davide Silvestri? Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine ItalyGF Vip: il 3 gennaio sarà svelata la morte di ... Leggi su funweek (Di lunedì 3 gennaio 2022) Lo scorso 30 dicembre, l’attoreè stato trovato senza vita, probabilmente in seguito all’assunzione di un mix di psicofarmaci: la suaha colpito moltissimo i telespettatori italiani, che si domandano quali effetti possa avere la notizia sul GF Vip (e in particolare suSilvestri, suo collega ai tempi di Vivere). LEGGI ANCHE:– GF Vip,succederà in puntata: provvedimento per Barù? Eccoha fatto il concorrente Nella puntata del 3 gennaio, Alfonso Signorini potrebbe svelare la morte diai concorrenti del GF Vip. Come potrà mai reagireSilvestri? Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine ItalyGF Vip: il 3 gennaio sarà svelata la morte di ...

