Futuro Alvarez | è derby | Inter in vantaggio

(Di lunedì 3 gennaio 2022) L’in prima fila per Julian: sfida al Milan e alle altre big d’Europa per il gioiello del River Plate Si fanno insistenti le voci riguardanti Juliandel River Plate. Sul talento argentino si sarebbero diverse squadre europee e italiane. Proprio in Italia è pronto un vero e propriodi mercato. L’nella corsa adsembra essere insul Milan, ma c’è da fare attenzione alla folta concorrenza. CONTINUA SUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

MilanLiveIT : ??? Il vicepresidente del Penarol parla del futuro di Agustin Alvarez ?? Anche il Milan monitora il giocatore ??… - infoitsport : A gennaio si pensa anche al futuro: si anticipa l’investimento per Agustin Alvarez? - vivoperlinter : Il futuro di #Alvarez. #Inter #calciomercato - sportli26181512 : Milan, senti l’obiettivo Alvarez: ‘Resto altri sei mesi al Penarol’: Agustin Alvarez in un’intervista concessa a Sp… - MilanWorldForum : Milan: Augustin Alvarez sul proprio futuro. Le dichiarazioni QUI -) -

Ultime Notizie dalla rete : Futuro Alvarez

Marotta vuole soffiareallo United La società, anzi, guarda al, soprattutto sul mercato: secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, infatti, Beppe Marotta crede di poter ...l'ora delle grandi decisioni per ildi Mister America. L'Inter nei prossimi giorni capirà se davvero può mettere le mani su Julian, la stella del River Plate che è stato appena indicato come il miglior giocatore del ...In cima al taccuino dei dirigenti dell'Inter c’è sempre il nome di Gianluca Scamacca per l'attacco: ecco la situazione ...È l’ora delle grandi decisioni per il futuro di Mister America. L’Inter nei prossimi giorni capirà se davvero può mettere le mani su Julian Alvarez, la stella del River Plate che è stato appena indica ...