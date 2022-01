Federica Pellegrini svela dei retroscena sugli inizi della storia con Matteo Giunta (Di lunedì 3 gennaio 2022) I due sono ormai usciti allo scoperto Matteo Giunta e Federica Pellegrini sono ormai usciti allo scoperto. Dopo i Giochi di Tokyo 2020 e dopo l’ultima finale olimpica della Divina è arrivata l’ufficialità della storia. Matteo Giunta, suo allenatore, ha anche da poco chiesto la mano dell’ormai ex nuotatrice. I due presto convoleranno a nozze. Leggi anche: La nuova vita di Federica Pellegrini, matrimonio e impegni con il CIO Per anni però, a causa del ruolo di Giunta i due hanno preferito mantenere il riserbo come ha spiegato la veneta in un’intervista a F. All’inizio mi è pesato, avrei voluto gridarlo al mondo, ma dovevamo mantenere certi equilibri: l’allenatore e il ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 3 gennaio 2022) I due sono ormai usciti allo scopertosono ormai usciti allo scoperto. Dopo i Giochi di Tokyo 2020 e dopo l’ultima finale olimpicaDivina è arrivata l’ufficialità, suo allenatore, ha anche da poco chiesto la mano dell’ormai ex nuotatrice. I due presto convoleranno a nozze. Leggi anche: La nuova vita di, matrimonio e impegni con il CIO Per anni però, a causa del ruolo dii due hanno preferito mantenere il riserbo come ha spiegato la veneta in un’intervista a F. All’o mi è pesato, avrei voluto gridarlo al mondo, ma dovevamo mantenere certi equilibri: l’allenatore e il ...

