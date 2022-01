Dramma di capodanno in un tempio indiano | 12 pellegrini muoiono schiacciati dalla folla – VIDEO

(Di lunedì 3 gennaio 2022) Tragedia diin India, dove hanno perso la vita almeno 12che si trovavano all’interno del santuario di Vaishno Devi a Jammu (nel nord del paese, ai confini col Pakistan). Il tutto si sarebbe verificato attorno alle 2.15 del 1 gennaio, quando nei pressi del santuario si trovavano circa 50mila devoti. Leggi anche -> Nuovo grave incendio in un ospedale: morti 4 neonati dopo le 10 persone di due giorni fa Secondo quanto riportato dal quotidiano ‘Indian Express’ i funzionari della polizia hanno spiegato che sarebbe scoppiata una rissa tra due gruppi di persone, che si trovavano su un sentiero per arrivare al santuario dedicato a una delle forme della Madre Divina. A quel punto a causa della zuffa ci sarebbe stato un generale ‘fuggi-fuggi’ e nella calca di persone hanno perso la vita almeno 12 ...

