Dakar 2022, classifica auto: Nasser Al-Attiyah mantiene 9 minuti su Sebastien Loeb (Di lunedì 3 gennaio 2022) classifica auto Dakar 2022 1 1 201 (QAT) Nasser AL-Attiyah (AND) MATTHIEU BAUMEL TOYOTA GAZOO RACING 06H 59? 21” 2 211 (FRA) Sebastien Loeb (BEL) FABIAN LURQUIN BAHRAIN RAID XTREME 07H 08? 37” + 00H 09? 16” 3 222 (ARG) LUCIO ALVAREZ (ESP) ARMAND MONLEON OVERDRIVE TOYOTA 07H 40? 14” + 00H 40? 53” 4 207 (ZAF) GINIEL DE VILLIERS (ZAF) DENNIS MURPHY TOYOTA GAZOO RACING 07H 40? 43” + 00H 41? 22” 5 208 (RAF) VLADIMIR VASILYEV (LVA) OLEG UPERENKO VRT TEAM 07H 43? 00” + 00H 43? 39” 6 209 (CZE) MARTIN PROKOP (CZE) VIKTOR CHYTKA BENZINA ORLEN TEAM 07H 44? 14” + 00H 44? 53” 7 223 (ARG) SEBASTIAN HALPERN (ARG) BERNARDO GRAUE X-RAID MINI JCW TEAM 07H 46? 38” + 00H 47? ... Leggi su oasport (Di lunedì 3 gennaio 2022)1 1 201 (QAT)AL-(AND) MATTHIEU BAUMEL TOYOTA GAZOO RACING 06H 59? 21” 2 211 (FRA)(BEL) FABIAN LURQUIN BAHRAIN RAID XTREME 07H 08? 37” + 00H 09? 16” 3 222 (ARG) LUCIO ALVAREZ (ESP) ARMAND MONLEON OVERDRIVE TOYOTA 07H 40? 14” + 00H 40? 53” 4 207 (ZAF) GINIEL DE VILLIERS (ZAF) DENNIS MURPHY TOYOTA GAZOO RACING 07H 40? 43” + 00H 41? 22” 5 208 (RAF) VLADIMIR VASILYEV (LVA) OLEG UPERENKO VRT TEAM 07H 43? 00” + 00H 43? 39” 6 209 (CZE) MARTIN PROKOP (CZE) VIKTOR CHYTKA BENZINA ORLEN TEAM 07H 44? 14” + 00H 44? 53” 7 223 (ARG) SEBASTIAN HALPERN (ARG) BERNARDO GRAUE X-RAID MINI JCW TEAM 07H 46? 38” + 00H 47? ...

Advertising

gp_undar : RT @gponedotcom: Recupero aereo: ecco la KTM di Petrucci in volo sopra il deserto!: FOTOGALLERY – Tutto lo sconforto e la delusione nel vol… - mcbiassono : Un nuovo articolo dal titolo (Dakar 2022, Barreda vince la terza tappa. Sunderland è il nuovo leader) è stato pubbl… - gponedotcom : Recupero aereo: ecco la KTM di Petrucci in volo sopra il deserto!: FOTOGALLERY – Tutto lo sconforto e la delusione… - sowmyasofia : Dakar 2022: ritiro per Danilo Petrucci - OA_Sport : #Dakar2022, risultati 2a tappa auto: Sebastien #Loeb precede Nasser #AlAttiyah e Carlos #Sainz e riduce il gap in c… -