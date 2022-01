Covid | ultime news Mercoledì Cdm sul Super Green Pass obbligatorio per lavoratori LIVE

Leggi su tg24.sky

(Di lunedì 3 gennaio 2022) Secondo il sottosegretario Costa, è una misura che "può aiutare a convincere una parte dei cinque milioni di non vaccinati". Mezza Italia in zona gialla, la Liguria va verso l'arancione. Prezzo calmierato per le mascherine Ffp2 in farmacia: 75 centesimi di euro. Scuola, il governatore De Luca chiede di rinviare il ritorno in classe di "20-30 giorni": il governo non è d'accordo. Nel nostro Paese altri 68.052 casi e 140 morti, con tasso di positività al 15,3%. Aumentano le terapie intensive (+32) e i ricoveri (+577)