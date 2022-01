Covid oggi Basilicata, 315 contagi e 1 morto: bollettino 3 gennaio (Di lunedì 3 gennaio 2022) Sono 315 i nuovi contagi da coronavirus oggi 3 gennaio in Basilicata, secondo i dati dell’ultimo bollettino Covid-19. Si registra 1 morto. Dei nuovi casi, individuati su un totale di 1.056 tamponi molecolari, 293 riguardano residenti. I lucani guariti o negativizzati sono 78. Ancora in aumento i ricoverati per Covid-19, sono 73 di cui 2 in terapia intensiva: 38 nell’ospedale di Potenza e 35, tra cui i due pazienti in terapia intensiva, in quello di Matera. Nel complesso gli attuali positivi residenti in Basilicata sono 5.784, con un’impennata nella settimana appena trascorsa tanto che negli ultimi tre giorni, dal 31 dicembre al 2 gennaio, i casi di residenti sono stati 1.400. Per la vaccinazione, ieri sono state ... Leggi su italiasera (Di lunedì 3 gennaio 2022) Sono 315 i nuovida coronavirusin, secondo i dati dell’ultimo-19. Si registra 1. Dei nuovi casi, individuati su un totale di 1.056 tamponi molecolari, 293 riguardano residenti. I lucani guariti o negativizzati sono 78. Ancora in aumento i ricoverati per-19, sono 73 di cui 2 in terapia intensiva: 38 nell’ospedale di Potenza e 35, tra cui i due pazienti in terapia intensiva, in quello di Matera. Nel complesso gli attuali positivi residenti insono 5.784, con un’impennata nella settimana appena trascorsa tanto che negli ultimi tre giorni, dal 31 dicembre al 2, i casi di residenti sono stati 1.400. Per la vaccinazione, ieri sono state ...

