Advertising

sportli26181512 : Salernitana, altri 5 positivi al Covid: sono 11 in totale, 9 i giocatori: Altri cinque componenti del gruppo squadr… - tuttosport : #Salernitana , emersi altri 5 casi da #Covid ?? - SkySport : Salernitana, altri 5 positivi al Covid: sono 11 in totale, 9 i giocatori #SkySport #SkySerieA #SerieA #Salernitana - Ansa_ER : Calcio: altri due positivi nel Sassuolo. Un calciatore e un membro dello staff #ANSA - Luxgraph : Salernitana, emersi altri 5 casi da Covid-19 -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio altri

Salernitana 1919 comunica che, a seguito di ulteriori tamponi effettuati in data odierna,5 componenti del gruppo squadra, di cui 4 calciatori, sono risultati positivi al Covid - 19. I ...Al rientro dalla pausadue calciatori erano risultati contagiati. . 3 gennaio 2022Il Covid-19 non lascia in pace la Salernitana, anzi i giorni passano e la situazione in casa granata si fa sempre più complicata. Molto più complicata, specie se si considera ..."E' un giocatore di un'altra squadra, irrispettoso parlare di lui e del Chelsea". Dopo essere stato escluso dalla partita contro il Liverpool, Romelu Lukaku potrebbe non essere in campo anche nel matc ...