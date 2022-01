Bronzetti-Kenin in tv stanotte: orario, canale e diretta streaming Wta 500 Adelaide 1 2022 (Di lunedì 3 gennaio 2022) Lucia Bronzetti proverà a scardinare il tennis a tratti estatico di Sofia Kenin, in occasione del primo turno del Wta 500 di Adelaide 1 2022. L’azzurra ha firmato uno straordinario exploit durante la stagione 2021 e il suo percorso certamente è solo alle fasi iniziali; dopo l’ingresso in top 150, la tennista lombarda ha superato le qualificazioni nel corso del torneo italiano in questione: esordio tutt’altro che agevole, con la statunitense a cercare di sbarrarle la strada. La campionessa Slam a stelle è strisce è indubitabilmente favorita per il successo finale, ma Bronzetti farà di tutto per mettere a segno un altro colpo eccezionale. Sfida da vivere ed esito in bilico, a maggior ragione a inizio stagione; le giocatrici cercano la miglior forma in ottica Slam. TABELLONE PROGRAMMA E COPERTURA ... Leggi su sportface (Di lunedì 3 gennaio 2022) Luciaproverà a scardinare il tennis a tratti estatico di Sofia, in occasione del primo turno del Wta 500 di. L’azzurra ha firmato uno straordinario exploit durante la stagione 2021 e il suo percorso certamente è solo alle fasi iniziali; dopo l’ingresso in top 150, la tennista lombarda ha superato le qualificazioni nel corso del torneo italiano in questione: esordio tutt’altro che agevole, con la statunitense a cercare di sbarrarle la strada. La campionessa Slam a stelle è strisce è indubitabilmente favorita per il successo finale, mafarà di tutto per mettere a segno un altro colpo eccezionale. Sfida da vivere ed esito in bilico, a maggior ragione a inizio stagione; le giocatrici cercano la miglior forma in ottica Slam. TABELLONE PROGRAMMA E COPERTURA ...

Advertising

oktennis : È ufficialmente cominciata la stagione WTA 2022 e già nella prima giornata del torneo 500 di Adelaide c’è la prima… - LorenzoAndreol4 : RT @federtennis: ???? Main Draw per Lucia Bronzetti nel WTA di Adelaide! L'azzurra ha sconfitto nella notte in rimonta 16 76(3) 64, dopo olt… - pierecall : RT @federtennis: ???? Main Draw per Lucia Bronzetti nel WTA di Adelaide! L'azzurra ha sconfitto nella notte in rimonta 16 76(3) 64, dopo olt… - OA_Sport : Sarà Sofia Kenin l'avversaria di Lucia Bronzetti nel tabellone principale del WTA di Adelaide. Tutta da scoprire la… - RicciulliEnrico : Lucia #Bronzetti affronterà l'americana Sofia #Kenin al primo turno dell'#AdelaideTennis. La vincitrice degli… -