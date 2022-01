Basket | Axel Toupane torna in patria? Vicino l’accordo con Parigi per il campione NBA

Leggi su oasport

(Di martedì 4 gennaio 2022) Dopo aver vinto il titolo NBA con i Milwaukee Bucks, il cestista franceseè rimasto senza squadra, accontentandosi di qualche presenza in G-League con la canotta dei Santa Cruz Warriors, mettendo a referto addirittura 19 punti di media. Ora però sembra che per il 29enne nativo di Mulhouse ci sia qualcos’altro in ballo e un nuovo contratto in una squadra molto vicina a casa. Secondo quanto riportato dal giornalista Dylan De Abreu, pare che sia moltocon il Parisball, per riportare il talento francese nel campionato transalpino.si è già allenato con la compagine della capitale e ha rifiutato offerte da NBA ed Eurolega, mentre ora potrebbe risollevare le fortune del Paris, attualmente quindicesimo nel campionato francese con solo quindici ...