Baby Archie frequenta un asilo nido dove impara anche ad «essere gentile»

Il principe Harry e Meghan Markle avrebbero iscritto il figlio di due anni in una scuola dove oltre a danza, musica e teatro, si insegna pure «alfabetizzazione emotiva». E lì, secondo il Mirror, nessun bambino saprebbe di avere per compagno di classe un membro della royal family

