Anastasi | “Catania? Non si fallisce all’improvviso | servono maggiori controlli”

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Anastasi Catania

Mediagol.it

... lo stesso Riccardoal pianoforte e tastiere; alla batteria Alberto; alle chitarre Massimo Garritano; al basso Crispino Mangano e Davide Sergi; il polistrumentista Matteo Scarcella; ...... battendo a domicilio il volenteroso Atletico(2 - 0) grazie ai gol di Aleo e Boccaccio. Per la squadra allenata da Mauriziotre punti preziosi nel cammino salvezza. Complimenti, ...Le dichiarazioni di Valerio Anastasi, ex attaccante del Catania, a proposito della precaria situazione societaria del club rossoazzurro ...Da domani 4 gennaio la somministrazione al Cannizzaro sarà solo per i soggetti che si sono rivolti alla piattaforma ministeriale. Questa la decisione dell'azienda ospedalieri. Nel frattempo in provinc ...