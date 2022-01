Sgozza il figlio di 7 anni in casa Poi accoltella l' ex moglie e scappa | sconcerto a Varese | chi è il mostro

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 2 gennaio 2022) Tragedia a: un uomo di 40ha ucciso ildi 7nella sua abitazione a Morazzone, nella sera di sabato 1 gennaio. Quindi si è diretto a Gazzada, a pochi chilometri di distanza sempre nel Varesotto, e ha raggiunto lain cui la ex, e madre della vittima innocente, era ospite dei genitori. Il 40enne, in un folle disegno criminale, ha cercato di uccidere anche la donna e poi si è dato alla fuga. Tentativo doppiamente fallito: i carabinieri lo hanno fermato poche ore dopo, nella giornata del 2 gennaio, facendo terminare a Viggiù la sua corsa. L'uomo, dopo aver tolto la vita alcon un fendente di coltello alla gola, ha nascosto il suo corpo in un armadio della. Anche laè stata colpita ...