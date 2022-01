Rientro a scuola, ipotesi differenze tra alunni vaccinati e non. Floridia e Sasso contrari: “In presenza per tutti. No a discriminazioni, sì a mascherine Ffp2” (Di domenica 2 gennaio 2022) "Non si può pensare di discriminare i bambini, prevedendo per alcuni la dad e per altri la frequenza in presenza. Si continui ad investire risorse per la sicurezza, anzi si aumentino le risorse per la scuola, e si migliori il protocollo affinché sia più efficace. Ma le scuole devono restare aperte!". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 2 gennaio 2022) "Non si può pensare di discriminare i bambini, prevedendo per alcuni la dad e per altri la frequenza in. Si continui ad investire risorse per la sicurezza, anzi si aumentino le risorse per la, e si migliori il protocollo affinché sia più efficace. Ma le scuole devono restare aperte!". L'articolo .

Advertising

Tg3web : Un milione di italiani contagiati dal covid. Il picco dell'epidemia a metà gennaio. Il piano per salvare il rientro… - domasibarita : RT @ANSA_Legalita: Scuola: Cisl, no a rientro con modelli ingestibili . Gissi, 'fallita esperienza lezioni miste in presenza e distanza' |#… - LALAZIOMIA : Tsunami Omicron, record di contagi nel Lazio. Ciccozzi: 'Rientro a scuola inimmaginabile ... - ANSA_Legalita : Scuola: Cisl, no a rientro con modelli ingestibili . Gissi, 'fallita esperienza lezioni miste in presenza e distanz… - leseieventisei_ : Rientro a #scuola in presenza e i professori con obbligo di mascherina. Perché prima com’era scusate? Ma mettetelo… -