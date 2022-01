Quindicenne muore in un incidente stradale, lo strazio del fratello soccorritore (Di domenica 2 gennaio 2022) AGI - Quella manovra rianimatoria l'ha eseguita centinaia di volte, ma quella di ieri sera è stata diversa perché ha provato, fino alla fine, a mantenere in vita la sorellina. È un post social straziante quello scritto dal fratello maggiore della 15enne che ieri a Pellezzano (Salerno) ha perso la vita in un incidente stradale nel quale è morto anche un 18enne. In quelle righe affidate a Facebook, il fratello della ragazza, soccorritore di un'associazione di volontariato, confida che "nessuna esperienza sul campo ti potrà preparare ad incrociare le mani sul torace del sangue del tuo sangue per iniziare a scaricare con tutta la forza e con tutta la rabbia che hai in corpo". Da lì la descrizione di istanti velocissimi che sembrano durare un'infinità e che, poi, conducono alla tragica constatazione che ... Leggi su agi (Di domenica 2 gennaio 2022) AGI - Quella manovra rianimatoria l'ha eseguita centinaia di volte, ma quella di ieri sera è stata diversa perché ha provato, fino alla fine, a mantenere in vita la sorellina. È un post social straziante quello scritto dalmaggiore della 15enne che ieri a Pellezzano (Salerno) ha perso la vita in unnel quale è morto anche un 18enne. In quelle righe affidate a Facebook, ildella ragazza,di un'associazione di volontariato, confida che "nessuna esperienza sul campo ti potrà preparare ad incrociare le mani sul torace del sangue del tuo sangue per iniziare a scaricare con tutta la forza e con tutta la rabbia che hai in corpo". Da lì la descrizione di istanti velocissimi che sembrano durare un'infinità e che, poi, conducono alla tragica constatazione che ...

