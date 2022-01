Orietta Berti | Un tempo tutti mi schivavano | ora non ho momenti liberi Cantare coi Maneskin? Già fatto

Leggi su huffingtonpost

(Di domenica 2 gennaio 2022) “C’è stato unin cui mi, ora non ho più un momento libero”: cosìsi racconta sulle pagine delCorriere della Sera. La cantante 78enne, con 16 milioni di dischi venduti durante una lunghissima carriera, è più che mai sulla cresta dell’onda. Reduce dal successo della hit Mille in coppia con Achille Lauro e Fedez (“La canto sempre sotto la doccia”, confessa), dei suoi giovani colleghi racconta: “Fedez? È sempre sul pezzo, per lui il lavoro è molto importante, è sempre molto serio, in questo senso è proprio un vero milanese” ... Achille? Ad alcuni può sembrare altezzoso per un suo certo distacco, invece è gentile e ben educato. Sembra sempre svampito, ma è artista, e soprattutto è molto intelligente... Quando parliamo ho l’impressione di far parte della sua famiglia da ...