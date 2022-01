Napoli, incidente stradale a Capodanno: morti due giovani di 15 e 18 anni a Pellezzano (Di domenica 2 gennaio 2022) Una ragazza di 15 anni di Salerno e un ragazzo di 18 anni di Pellezzano hanno perso la vita in un incidente avvenuto ieri sera a Pellezzano. I due giovani erano in sella ad un Beverly 250 quando, per ... Leggi su quotidiano (Di domenica 2 gennaio 2022) Una ragazza di 15di Salerno e un ragazzo di 18dihanno perso la vita in unavvenuto ieri sera a. I dueerano in sella ad un Beverly 250 quando, per ...

