Messina, un morto e un ferito dopo sparatoria. Ipotesi regolamento di conti (Di domenica 2 gennaio 2022) L'Ipotesi è quella di un regolamento di conti legato allo spaccio di droga per una sparatori avvenuta a Messina in cui una persona è morta e un altro uomo è rimasto ferito. La vittima, Giovanni Portogallo, aveva 31 anni. L'uomo è stato ucciso domenica pomeriggio nel rione Camaro mentre con un amico stava salendo in sella ad uno scooter. Le indagini sono affidate al nucleo investigativo dei carabinieri di Messin. Sia la vittima che l'amico ferito gravemente, sono pregiudicati per reati di droga. Dal racconto dei testimoni un uomo in sella a in motociclo si sarebbe avvicinato alle due vittime, aprendo il fuoco prima che queste raggiungessero lo scooter per fuggire. I due erano a piedi e sono stati avvicinati da due persone in motorino, una delle quali avrebbe esploso alcuni colpi di ...

