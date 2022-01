Le lacrime di Paolo Del Debbio raccontando di suo padre: “Tornò che pesava 40 chili” (Di domenica 2 gennaio 2022) Per la prima volta Mara Venier ospita Paolo Del Debbio a Domenica In. Un’intervista piena di ricordi indelebili ma il momento più duro è il ricordo del padre. E’ da un campo di concentramento che inizia il racconto di Paolo Del Debbio: due lunghi anni di atroce prigionia vissuti dal padre. Non credeva sarebbe tornato a casa, invece Tornò che pesava solo 40 chili, era sicuro che l’avrebbero ucciso, certo che sarebbe entrato anche lui nelle maledette camere a gas. La mamma non ha mai smesso di aspettarlo, era il suo unico amore. Nessuna notizia per due anni e Paolo Del Debbio si commuove nel pensare all’incontro dei suoi genitori, al momento del ritorno di suo padre, alle persone che era ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 2 gennaio 2022) Per la prima volta Mara Venier ospitaDela Domenica In. Un’intervista piena di ricordi indelebili ma il momento più duro è il ricordo del. E’ da un campo di concentramento che inizia il racconto diDel: due lunghi anni di atroce prigionia vissuti dal. Non credeva sarebbe tornato a casa, invecechesolo 40, era sicuro che l’avrebbero ucciso, certo che sarebbe entrato anche lui nelle maledette camere a gas. La mamma non ha mai smesso di aspettarlo, era il suo unico amore. Nessuna notizia per due anni eDelsi commuove nel pensare all’incontro dei suoi genitori, al momento del ritorno di suo, alle persone che era ...

