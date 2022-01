Il match col Norwich viene rinviato e tre giocatori del Leicester vanno al Mondiale di freccette, una “bomba Covid” (Di domenica 2 gennaio 2022) Ieri avrebbe dovuto giocarsi Leicester-Norwich, ma la partita di Premier League è stata rinviata per l’alto numero di casi Covid nel Norwich. La Premier è alle prese con un’escalation esorbitante di contagi. Eppure, proprio il giorno in cui avrebbero dovuto scendere in campo, nonostante il pericolo di contagio, i giocatori del Leicester sono stati visti al Mondiale di freccette, il World Darts Championship. Lo racconta il Daily Mail. James Maddison, Harvey Barnes e Hamza Choudhury sono stati ritratti mentre erano tra i 3000 spettatori delle partite di un evento must nel Regno Unito, senza mascherina. Un pericolo non da poco, anche perché l’evento viene descritto come una vera e propria bomba ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 2 gennaio 2022) Ieri avrebbe dovuto giocarsi, ma la partita di Premier League è stata rinviata per l’alto numero di casinel. La Premier è alle prese con un’escalation esorbitante di contagi. Eppure, proprio il giorno in cui avrebbero dovuto scendere in campo, nonostante il pericolo di contagio, idelsono stati visti aldi, il World Darts Championship. Lo racconta il Daily Mail. James Maddison, Harvey Barnes e Hamza Choudhury sono stati ritratti mentre erano tra i 3000 spettatori delle partite di un evento must nel Regno Unito, senza mascherina. Un pericolo non da poco, anche perché l’eventodescritto come una vera e propria...

