Dakar 2022 | gli organizzatori sull’esplosione | “Possibile atto doloso”

(Di domenica 2 gennaio 2022) Dopo l’esplosione nella giornata di ieri di una macchina fuori dall’Hotel Donatello di Gedda, il campionatosi tinge di giallo. L’automobile di una squadra dopo lo stop ha preso fuoco, con il pilota Philippe Boutron, presidente dell’US Orleans rimasto ferito. Questi ha subito gravi lesioni, con la previsione del rimpatrio in Francia per la necessità di un intervento chirurgico. Le comunicazioni ufficiali per adesso non chiariscono in maniera definitiva l’origine di questo incidente. Certamente, però, non viene esclusa alcuna pista. La matrice dell’potrebbe anche essere dolosa, con la polizia saudita che ha avviato le indagini per approfondire la questione., le origini dell’esplosione e l’ipotesi attentato Il presidente della, David Casera, a ...

Advertising

sowmyasofia : Dakar 2022: esplosione di un’auto a Jeddah - periodicodaily : Dakar 2022: esplosione di un’auto a Jeddah #Jeddah #Dakar @RiccardoTrullo - CaputoItalo : SNL SPORT NEWS AND LAW: Dakar 2022. Franco Picco al bivacco 1: '800 chilom... - CaputoItalo : SNL SPORT NEWS AND LAW: Sanders conquista il prologo della Dakar, Petrucci... - Luxgraph : Dakar, confermato l'attentato: 'Esplosione macchina dell'assistenza causata da un ordigno' -

Ultime Notizie dalla rete : Dakar 2022

Non è iniziata sotto i migliori auspici, almeno da un punto di vista 'ambientale', la. Il leggendario rally raid, che si svolge per il terzo anno consecutivo interamente in Arabia Saudita, ha preso il via ieri da Gedda tra notevoli preoccupazioni legate alla sicurezza dei ...Brescia, 1 gennaio" Prime scintille nel deserto arabo per la Squadra Corse Angelo Caffi che oggi ha affrontato il prologo dellaClassic. Luciano Carcheri, Giulia Maroni e la loro ...La scelta di partire piuttosto indietro sembra aver premiato il pilota GasGas, che batte un altro colpo in questa Dakar 2022. Seguono Pablo Quintanilla, miglior alfiere Honda, mentre in terza piazza c ...Dopo aver vinto il prologo di ieri, Daniel Sanders, su GasGas, vince anche la prima tappa vera e propria della Dakar 2022. Al suo esordio nel mondo dei rally Danilo Petrucci chiude poco fuori dalla to ...