Chiedilo a Zona Wrestling #594

(Di domenica 2 gennaio 2022) Buona domenica a tutti amici appassionati die benvenuti alla primissima edizione del 2022 del, la numero 594. Approfittando per farvi ancora una volta gli auguri per un buon anno, parto subito. Da parte di Giovanni “GiovY2JPitz” Pitzalis, buona lettura a tutti. i i Da Filippo Mangano: Ciao Giovanni, complimenti per la rubrica e complimenti per gli Award, sui quali vorrei farti alcune domande. GiovY2JPitz: Ciao a te, benvenuto e grazie. 1) Ho letto a proposito della vittoria di Britt Baker, che almeno due utenti hanno sollevato la questione che riguarda la concorrenza della ragazza in AEW, sostenendo che non può essere definita la lottatrice dell’anno se non affronta avversarie di un certo livello. Cosa ne pensi? 1) Il mio voto ti da già parte della risposta. Io credo che ...