Calissano | accertamenti sul cellulare L’ex fidanzata | «Non si è suicidato | voleva riscattarsi»

A trovare il corpo di Paolo Calissano è stata l'ex fidanzata, Fabiola Palese, entrando nel suo appartamento di Roma giovedì scorso intorno alle 20.30. Non riusciva a contattarlo, lui non rispondeva più al telefono. L'attore, 54 anni, è stato trovato morto il 31 dicembre. In casa sono state rinvenute diverse pillole di psicofarmaci: la pista più accreditata è che Calissano sia deceduto per overdose ma la procura vuole vederci chiaro. È stata aperta un'indagine per omicidio colposo, saranno svolte l'autopsia e una serie di accertamenti per ricostruire le ultime ore di vita dell'attore – che soffriva di depressione – analizzando anche il suo cellulare. Secondo Fabiola Palese (legata all'attore fino al 2019), che ha chiamato subito il 112 e che è stata già sentita dagli inquirenti, «la ...

