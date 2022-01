Calciomercato Milan, Botman più vicino: rifiutata una concorrente (Di domenica 2 gennaio 2022) Calciomercato Milan, domani inizierà la finestra di gennaio. In cima alla lista dei desideri c’è Botman. Le ultime notizie Svolta nella trattativa. Domani inizierà ufficialmente il Calciomercato di gennaio. In cima alla lista dei desideri nella lista del Milan per sostituire l’infortunato Kjaer c’è Botman del Lille.E proprio per il difensore potrebbe esserci un aggiornamento importante. Secondo il The Times, Sven Botman è orientato a snobbare il corteggiamento del Newcastle. Il difensore classe 2000 del Lille è il primo obbiettivo del Milan per questa sessione invernale di Calciomercato. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 2 gennaio 2022), domani inizierà la finestra di gennaio. In cima alla lista dei desideri c’è. Le ultime notizie Svolta nella trattativa. Domani inizierà ufficialmente ildi gennaio. In cima alla lista dei desideri nella lista delper sostituire l’infortunato Kjaer c’èdel Lille.E proprio per il difensore potrebbe esserci un aggiornamento importante. Secondo il The Times, Svenè orientato a snobbare il corteggiamento del Newcastle. Il difensore classe 2000 del Lille è il primo obbiettivo delper questa sessione invernale di. L'articolo proviene da Calcio News 24.

