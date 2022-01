Calcio e no vax, deroghe per coppe e vaccini stranieri. E sull'obbligo... (Di domenica 2 gennaio 2022) Calcio, covid e vaccini. Sono ancora tanti i nodi da sciogliere dopo gli ultimi decreti e si continuano a studiare soluzioni per i diversi scenari possibili. Per alcuni di questi il governo è pronto a ... Leggi su gazzetta (Di domenica 2 gennaio 2022), covid e. Sono ancora tanti i nodi da sciogliere dopo gli ultimi decreti e si continuano a studiare soluzioni per i diversi scenari possibili. Per alcuni di questi il governo è pronto a ...

Advertising

sportli26181512 : #Calcio e no vax, deroghe per coppe e vaccini stranieri. E sull'obbligo...: #Calcio e no vax, deroghe per coppe e v… - Gazzetta_it : Calcio e no vax, deroghe per coppe e vaccini stranieri. E sull'obbligo... - infoitsport : Calcio nel caos: giocatore no vax positivo, non potrà più scendere in campo - petrazzuolo : RT @napolimagazine: IL MESSAGGERO - Roma, presente in rosa un calciatore no-vax: Tiago Pinto al lavoro per convincerlo a vaccinarsi https:/… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: IL MESSAGGERO - Roma, presente in rosa un calciatore no-vax: Tiago Pinto al lavoro per convincerlo a vaccinarsi https:/… -