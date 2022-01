ATP Cup 2022, programma 3 gennaio: orari, guida tv, ordine di gioco partite, streaming (Di domenica 2 gennaio 2022) L’ATP Cup 2022 arriva al momento in cui le cose iniziano a farsi sempre più calde. Domani torneranno in campo il girone A ed il girone D per la seconda giornata, per la terza maratona di tennis che ci terrà compagnia per ancora una volta in questo 2022. La Qudos Bank Arena aprirà il proprio programma con la sfida tra Norvegia e Spagna nella mezzanotte italiana. Iberici che non brilleranno in quanto a talento purissimo, ma che hanno avuto bisogno di ben pochi sforzi per inchinare il Cile nella prima giornata; Casper Ruud e compagni sono invece rimasti scottati dal ko subito contro la Serbia, arrivato nel doppio, e sono costretti a un successo per aggrapparsi alla possibilità di qualificarsi. Subito dopo saranno proprio Serbia e Cile ad incrociarsi: sudamericani che necessitano di un Cristian Garin assai più performante, spazzato via da ... Leggi su oasport (Di domenica 2 gennaio 2022) L’ATP Cuparriva al momento in cui le cose iniziano a farsi sempre più calde. Domani torneranno in campo il girone A ed il girone D per la seconda giornata, per la terza maratona di tennis che ci terrà compagnia per ancora una volta in questo. La Qudos Bank Arena aprirà il propriocon la sfida tra Norvegia e Spagna nella mezzanotte italiana. Iberici che non brilleranno in quanto a talento purissimo, ma che hanno avuto bisogno di ben pochi sforzi per inchinare il Cile nella prima giornata; Casper Ruud e compagni sono invece rimasti scottati dal ko subito contro la Serbia, arrivato nel doppio, e sono costretti a un successo per aggrapparsi alla possibilità di qualificarsi. Subito dopo saranno proprio Serbia e Cile ad incrociarsi: sudamericani che necessitano di un Cristian Garin assai più performante, spazzato via da ...

