Traffico Roma del 01-01-2022 ore 09 | 30

(Di sabato 1 gennaio 2022) LuceverdeBuongiorno e ben ritrovati in redazione Tonia cerquetani nulla è cambiato rispetto alla precedente collegamento ilè sempre scarso sulla rete viaria la capitale ed è scorrevole la circolazione anche su un intero percorso del raccordo anulare hai pochi in viaggio raccomandiamo la massima prudenza nella guida a causa della nebbia presente questa mattina sulla A1 da Chiusi aSud sulla A24 daa Castel Madama e poi sulla A12 da Cerveteri a Civitavecchia in città la polizia locale Ci segnala incidente sul Lungotevere delle Navi nei pressi del Ministero della Marina prudenza e con il nuovo anno atornano le domeniche ecologiche insieme poi ai relativi blocchi della colazione iniziativa prevede il divieto totale di circolazione per ilprivato ...

La strategia dell'Inter è chiara e a costo zero, c'è traffico tra i giocatori in scadenza: da Ginter a Kramaric, il piano di Marotta ...