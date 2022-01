Running | Calcaterra e Sustic ricordano Pietro ‘Pirì’ Crementi

Leggi su sportface

(Di sabato 1 gennaio 2022) Il mondo delricorda, storico direttore di gara della Cento venuto a mancare lo scorso 19 dicembre 2021. Pirì, così era soprannominato, lascia una grande eredità alla città di Faenza e all’Asd 100 km del Passatore per organizzare le future edizioni della Firenze-Faenza, la cui 48esima edizione è sospesa dal 2020 causa Covid-19. Giorgioe Nikolina Šusti?, due tra i più grandi campioni della Cento in epoca moderna, nono hanno potuto partecipare al funerale dello scorso 22 dicembre in Cattedrale a Faenza, ma hanno voluto ricordare. Un amico, prima ancora che il direttore di gara dell’amata Firenze-Faenza. Una persona la cui ‘vision’ s’è concretizzata partendo da una scintilla di ‘follia’ che i soci fondatori della 100 km del Passatore decisero di assecondare ...