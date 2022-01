Propositi per il 2022: non “litigarsi” o non “litigare”? Risponde la Crusca (Di sabato 1 gennaio 2022) Tratto dall’Accademia della Crusca Raccogliamo in un’unica risposta alcuni quesiti che, seppur differenti, sono correlati tra loro: molti lettori ci chiedono se il verbo litigare possa essere usato nella forma pronominale intransitiva litigarsi; altri domandano se ciò sia possibile anche per il verbo bisticciare; altri ancora ci interrogano sul possibile uso in italiano del costrutto essere o stare + participio passato di litigare, es. noi siamo litigati o noi stiamo litigati; in ultimo, un lettore chiede se l’espressione stare a lite sia corretta. Risposta In italiano i verbi litigare e bisticciare ricorrono prevalentemente in forma intransitiva (ausiliare avere) con significati molto simili tra loro. La sfumatura semantica riguarda solitamente il grado di intensità dell’azione espressa: il primo ... Leggi su linkiesta (Di sabato 1 gennaio 2022) Tratto dall’Accademia dellaRaccogliamo in un’unica risposta alcuni quesiti che, seppur differenti, sono correlati tra loro: molti lettori ci chiedono se il verbopossa essere usato nella forma pronominale intransitiva; altri domandano se ciò sia possibile anche per il verbo bisticciare; altri ancora ci interrogano sul possibile uso in italiano del costrutto essere o stare + participio passato di, es. noi siamo litigati o noi stiamo litigati; in ultimo, un lettore chiede se l’espressione stare a lite sia corretta. Risposta In italiano i verbie bisticciare ricorrono prevalentemente in forma intransitiva (ausiliare avere) con significati molto simili tra loro. La sfumatura semantica riguarda solitamente il grado di intensità dell’azione espressa: il primo ...

