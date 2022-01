Osimhen, il ct della Nigeria: "Mi ha supplicato di non convocarlo" (Di sabato 1 gennaio 2022) 'Devi capire che non sto bene, non voglio andare in Coppa d'Africa e non dare il 100%'. Ecco quello che mi ha detto ". Il ct della Nigeria , Augustine Eguavoen , ha rivelato il colloquio avuto con ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 1 gennaio 2022) 'Devi capire che non sto bene, non voglio andare in Coppa d'Africa e non dare il 100%'. Ecco quello che mi ha detto ". Il ct, Augustine Eguavoen , ha rivelato il colloquio avuto con ...

