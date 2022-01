Nicolas Cage sul suo Dracula in Renfield | Sarà qualcosa di nuovo!

(Di sabato 1 gennaio 2022)ha annunciato che la versione diche porterà in scena indi assolutamente nuovo e mai visto prima. Nel corso di Awards Circuit - podcast di Variety -ha detto che la sua versione diindi nuovo e mai visto prima! Il celebre attore interpreteràin- progetto targato Universal Pictures - e reciterà insieme a Nicholas Hoult.ha sottolineato la sua volontà di voler portare in scenadi nuovo rispetto a quanto fatto in precedenza da Bela Lugosi, Gary Oldman, Frank Langella, ...

Nicolas Cage ha detto che preferirebbe essere definito un 'thespian' piuttosto che un 'attore', ecco cosa significa il termine La star di Ghost Rider ha spiegato che non ama definirsi un 'attore'