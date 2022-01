Napoli | fuochi di Capodanno in tutta la città | ignorata l’ordinanza anti-botti

Advertising

Corriere : Capodanno, il sindaco di Napoli vieta i fuochi d’artificio in città: è la prima volta che accade - Agenzia_Ansa : Nonostante i divieti, in molti hanno festeggiato l'arrivo del nuovo anno con i fuochi d'artificio. Un 40enne a Tara… - LaStampa : Il Capodanno illegale da Milano a Napoli, la notte dalle piazze d'Italia tra infrazioni e show di fuochi d'artifici… - arkiluka : RT @elevisconti: Manfredi, il sindaco di Napoli, ha fatto un’ordinanza per vietare i fuochi d’artificio. Io mi chiedo che senso abbia impor… - yumeyume1959 : RT @Carmen24583545: Il sindaco di Napoli ha vietato i fuochi d'artifcio ???????????????? -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli fuochi

La polizia locale diha impiegato per i controlli di fine anno, nella fascia oraria tra le 18 del 31 e fino alle 7 ...In questo arco di tempo sono stati effettuati sei diversi sequestri di...... appartenenti all'ala più oltranzista del movimento, ha sparato la scorsa notted'artificio ... Read More Flash, 42enne pluripregiudicato ucciso in un agguato a Fuorigrotta 1 Gennaio 2022 ...Il bilancio delle vittime dei botti di fine anno conta un morto e 500 feriti, di cui 44 gravi. Tra i feriti i minori di 12 anni sono 68 e 59 quelli tra i 12 e i 18 anni. La regione più colpita, second ...La polizia locale di Napoli ha impiegato per i controlli di fine anno, nella fascia oraria tra le 18 del 31 e fino alle 7 di stamani 115 agenti e 8 ufficiali, coordinati dal comandante del corpo. In..