Milan, Kjaer: “Devo accettare l’infortunio, voglio tornare più forte di prima” (Di sabato 1 gennaio 2022) Il difensore del Milan, Simon Kjaer, ha rilasciato un’intervista al Guardian, che lo ha nominato ‘giocatore dell’anno’. Un riconoscimento che non si limita solamente alle prestazioni in campo del danese, bensì anche alle sue qualità di leader e ovviamente alla sua prontezza in occasione del dramma occorso al connazionale Eriksen. Kjaer ha toccato vari argomenti, focalizzandosi in particolare sul suo grave infortunio, ovvero la rottura del legamento del ginocchio: “Preferisco vederlo come un’opportunità positiva. Ho sempre pensato a cosa sarebbe accaduto se mi fossi preso due o tre mesi di riposo per lavorare sul mio corpo. Tuttavia durante una carriera ciò non succede mai. Ovviamente sarebbe stato meglio non farmi male, ma è una cosa che Devo accettare e superare per tornare più ... Leggi su sportface (Di sabato 1 gennaio 2022) Il difensore del, Simon, ha rilasciato un’intervista al Guardian, che lo ha nominato ‘giocatore dell’anno’. Un riconoscimento che non si limita solamente alle prestazioni in campo del danese, bensì anche alle sue qualità di leader e ovviamente alla sua prontezza in occasione del dramma occorso al connazionale Eriksen.ha toccato vari argomenti, focalizzandosi in particolare sul suo grave infortunio, ovvero la rottura del legamento del ginocchio: “Preferisco vederlo come un’opportunità positiva. Ho sempre pensato a cosa sarebbe accaduto se mi fossi preso due o tre mesi di riposo per lavorare sul mio corpo. Tuttavia durante una carriera ciò non succede mai. Ovviamente sarebbe stato meglio non farmi male, ma è una cosa chee superare perpiù ...

