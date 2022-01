Dakar 2022 | rinforzato il sistema di sicurezza dopo l’esplosione di ieri | resta in piedi l’ipotesi dolosa

Leggi su oasport

(Di sabato 1 gennaio 2022) Nessuna pista è esclusa, nemmeno quella del dolo, in merito al caso deloccorsa a una macchina dell’assistenza in cui è rimasto ferito in modo serio un tecnico francese. Che, secondo quanto riportato da Marca, sarebbe il francese Phillipe Boutron, della Sodicars Racing. Il veicolo, che aveva sei persone a bordo, ha subito tale incidente nelle vicinanze dell’Hotel Donatello di Gedda. Cinque gli illesi, ma Boutron ha “sofferto importanti lesioni alle gambe, e per questo ha dovuto essere operato. Il suo stato sta migliorando, e si prepara il suo ritorno in Francia“.: a fuoco una macchina, un ferito. Le indagini non escludono un attentato Il comunicato riporta anche come non ci sia la possibilità di escludere alcuna ipotesi, neanche quella dell’origine. Una pista, questa, che è stata tra ...