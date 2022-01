Coronavirus in Toscana, ancora 15mila casi e ricoveri in aumento. Rischio zona gialla a metà gennaio (Di sabato 1 gennaio 2022) Giani: "Se succedesse non sarebbe un dramma, continuiamo a puntare sulla vaccinazione". I nuovi casi Covid registrati nelle 24 ore in Toscana sono 14.994. E ora si teme che il rientro a scuola possa far aumentare ulteriormente i contagi. Ecco quali sono le attività consentite con i passaggi di colore Leggi su iltirreno.gelocal (Di sabato 1 gennaio 2022) Giani: "Se succedesse non sarebbe un dramma, continuiamo a puntare sulla vaccinazione". I nuoviCovid registrati nelle 24 ore insono 14.994. E ora si teme che il rientro a scuola possa far aumentare ulteriormente i contagi. Ecco quali sono le attività consentite con i passaggi di colore

