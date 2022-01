Calciomercato Napoli, anche la Primavera si rinforza: in arrivo un centrocampista ex Empoli e Atalanta (Di sabato 1 gennaio 2022) Il Calciomercato invernale si aprirà ufficialmente lunedì 3 gennaio, ma il Napoli è già a lavoro per piazzare subito qualche acquisto. Non solo la prima squadra con il possibile arrivo di Tuanzebe, anche la Primavera è alla ricerca di rinforzi e il lavoro dello scout azzurro ha già prodotto risultati. In arrivo Duccio Toccafondi: rinforzo per la Primavera del Napoli In queste ore per la formazione di Nicolò Frustalupi, autrice di un ottimo campionato fin qui, si sta per avvalere di un nuovo calciatore: Duccio Toccafondi. Si tratta di un centrocampista con spiccate qualità offensive, abile anche a giocare da trequartista, che ha disputato la prima parte di stagione tra le fila dell’Empoli (squadra ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 1 gennaio 2022) Ilinvernale si aprirà ufficialmente lunedì 3 gennaio, ma ilè già a lavoro per piazzare subito qualche acquisto. Non solo la prima squadra con il possibiledi Tuanzebe,laè alla ricerca di rinforzi e il lavoro dello scout azzurro ha già prodotto risultati. InDuccio Toccafondi: rinforzo per ladelIn queste ore per la formazione di Nicolò Frustalupi, autrice di un ottimo campionato fin qui, si sta per avvalere di un nuovo calciatore: Duccio Toccafondi. Si tratta di uncon spiccate qualità offensive, abilea giocare da trequartista, che ha disputato la prima parte di stagione tra le fila dell’(squadra ...

