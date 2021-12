Veneto, 9.028 contagi in un giorno. Aumenta la pressione sugli ospedali, 18 i decessi (Di venerdì 31 dicembre 2021) Ieri era stata superata per la prima volta la soglia di 10 mila contagi in Veneto. Oggi il dato scende leggermente, con 9.028 infezioni registrate nelle ultime 24 ore. Il computo totale dei contagi nella regione tocca quota 645.723 secondo i dati aggiornati dal bollettino quotidiano per l’ultimo dell’anno. 18 sono le vittime positive al Covid da ieri a oggi, per un totale di 12.383 morti in Veneto. Cresce il numero di persone in quarantena: 93.298, con un incremento di 6.409 persone nelle ultime 24 ore. E ci sono 1.306 persone ricoverate negli ospedali della regione, 40 in più di ieri, mentre diminuisce – di poco – il totale dei pazienti in terapia intensiva: 191, ovvero 2 in meno di ieri. In copertina ANSA/Regione Veneto Vicenza Leggi anche: Zaia si schiera: «No ... Leggi su open.online (Di venerdì 31 dicembre 2021) Ieri era stata superata per la prima volta la soglia di 10 milain. Oggi il dato scende leggermente, con 9.028 infezioni registrate nelle ultime 24 ore. Il computo totale deinella regione tocca quota 645.723 secondo i dati aggiornati dal bollettino quotidiano per l’ultimo dell’anno. 18 sono le vittime positive al Covid da ieri a oggi, per un totale di 12.383 morti in. Cresce il numero di persone in quarantena: 93.298, con un incremento di 6.409 persone nelle ultime 24 ore. E ci sono 1.306 persone ricoverate neglidella regione, 40 in più di ieri, mentre diminuisce – di poco – il totale dei pazienti in terapia intensiva: 191, ovvero 2 in meno di ieri. In copertina ANSA/RegioneVicenza Leggi anche: Zaia si schiera: «No ...

