Simona Branchetti, il disastro è confermato: notizia appena arrivata, scatta il piano B (Di venerdì 31 dicembre 2021) Momenti durissimi quelli che sta vivendo Simona Branchetti. Tutto è stato confermato, ormai non si può tornare indietro: si corre ai ripari Simona Branchetti: la delusione è forte, momenti di crisi (Mediaset Infinity)La giornalista nota per essere stata il volto di molti TG5 importanti, è dal 21 dicembre alla conduzione di Pomeriggio Cinque News, in sostituzione di Barbara d’Urso. La tensione era tanta, perché l’inserimento in un contesto lavorativo già avviato e conosciuto non è mai facile. Le notizie di queste ultime ore, però, sono abbastanza drastiche e delineano uno scenario che di certo non piacerà a Simona Branchetti: è necessario un cambio di rotta. Leggi anche >>> “Sei come i soldi del Monopoli”: momento verità al GF Vip, Sophie Codegoni asfaltata ... Leggi su specialmag (Di venerdì 31 dicembre 2021) Momenti durissimi quelli che sta vivendo. Tutto è stato, ormai non si può tornare indietro: si corre ai ripari: la delusione è forte, momenti di crisi (Mediaset Infinity)La giornalista nota per essere stata il volto di molti TG5 importanti, è dal 21 dicembre alla conduzione di Pomeriggio Cinque News, in sostituzione di Barbara d’Urso. La tensione era tanta, perché l’inserimento in un contesto lavorativo già avviato e conosciuto non è mai facile. Le notizie di queste ultime ore, però, sono abbastanza drastiche e delineano uno scenario che di certo non piacerà a: è necessario un cambio di rotta. Leggi anche >>> “Sei come i soldi del Monopoli”: momento verità al GF Vip, Sophie Codegoni asfaltata ...

Advertising

nico_lai93 : RT @pomeriggio5: Grazie per essere stati con noi, Simona Branchetti vi aspetta domani alla stessa ora con #Pomeriggio5! ?? - nico_lai93 : RT @pomeriggio5: Bentornati a #Pomeriggio5 News! ?? Anche oggi Simona Branchetti è pronta ad informarvi con tanti aggiornamenti di attuali… - nico_lai93 : RT @pomeriggio5: Simona Branchetti vi aspetta con una nuova puntata di #Pomeriggio5 News! Vi aggiorneremo sulla situazione contagi in Ita… - eleoteque : Simona Branchetti pienæ come non mai, non vede l’ora di tornare dietro al bancone del TG5. #pomeriggio5 - ori_spears : Nulla togliere alla d'Urso (che amo) ma Simona Branchetti se la batte benissimo, gli darei il posto della Panicucci. #Pomeriggio5 -