Matrix Resurrections: Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss tornano nei panni di Neo e Trinity (Di venerdì 31 dicembre 2021) Il film, al cinema dal primo gennaio, utilizza anche l'autoironia per spiegare il motivo di un ritorno alla Matrice a vent'anni di distanza. Neo è nuovamente intrappolato in una realtà a cui sente di non appartenere, e Trinity è ugualmente bloccata in scelte non sue. Tutto quello che c'è da sapere sul nuovo (e attesissimo) capitolo

jackfollasb : Ricostruire una realtà in frantumi con Matrix Resurrections - BastardiGloria : Opinioni sparse su #MatrixResurrections dal 1° gennaio nei cinema - FilBarbera : Comunque per vedere Matrix Resurrections al cinema il tampone me lo faccio, se lo trovo, il tampone. - CaressaGiovanni : Ricostruire una realtà in frantumi con Matrix Resurrections - wireditalia : È un atto di sovversione in una maniera molto più letterale di quel che non si possa immaginare, perché stavolta la… -