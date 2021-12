Lukaku insiste | “Volevo il rinnovo | l’Inter non era d’accordo Con un accordo sarei rimasto”

(Di venerdì 31 dicembre 2021) Continuano a far discutere le dichiarazioni di Romeluin un’interessante intervista concessa a Sky Sport. Il Corriere della Sera ne anticipa un altro stralcio, in questo passaggio il belga parla delchiesto ale non ottenuto:“Dopo che abbiamo vinto lo scudetto sono andato dai dirigenti e ho chiesto il. A Milano stavo bene, non hanno voluto. Il mio addio legato a quello di Conte? No, l’unica cosa era il. Sapevo che con Inzaghi allenatore l’opportunità di vincere sarebbe rimasta, per lui il prossimo step è lo scudetto. Non sono andato al Chelsea perché Conte è partito. Se mi avessero proposto ila Milano”. SportFace.

Avete mai visto Lukaku aprirsi e scendere a palleggiare come fa Dzeko qui a Madrid? No, quasi mai ... E così Perisic che non crossa subito ma insiste nel fraseggio valorizza argentino e turco in un ...