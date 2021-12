Let It Be, per i Beatles, fu davvero l'inizio della fine? (Di venerdì 31 dicembre 2021) Di Let It Be John Mendelsohn scrive: «Hanno messo il lavoro in mano al loro nuovo amico Phil Spector, che a sua volta ha tirato fuori la sua orchestra e il suo coro, finendo per trasformare molte delle gemme grezze del miglior disco dei Beatles da anni in bigiotteria». È l’11 giugno del 1970, Let It Be è uscito da poco più di un mese e la rivista Rolling Stone lo stronca senza troppi giri di parole. Anche NME la tocca piano, definendolo «un epitaffio da quattro soldi, una lapide di cartone, una fine triste e squallida per un gruppo che ha cambiato la musica pop». Ci hanno sempre raccontato che in quel periodo la chimica tra i Fab Four non è proprio ai massimi livelli, per usare un eufemismo e Let It Be, che inizialmente avrebbe dovuto chiamarsi Get Back, non è quel ritorno alle origini, suonato come dal vivo nella ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 31 dicembre 2021) Di Let It Be John Mendelsohn scrive: «Hanno messo il lavoro in mano al loro nuovo amico Phil Spector, che a sua volta ha tirato fuori la sua orchestra e il suo coro,ndo per trasformare molte delle gemme grezze del miglior disco deida anni in bigiotteria». È l’11 giugno del 1970, Let It Be è uscito da poco più di un mese e la rivista Rolling Stone lo stronca senza troppi giri di parole. Anche NME la tocca piano, dendolo «un epitaffio da quattro soldi, una lapide di cartone, unatriste e squallida per un gruppo che ha cambiato la musica pop». Ci hanno sempre raccontato che in quel periodo la chimica tra i Fab Four non è proprio ai massimi livelli, per usare un eufemismo e Let It Be, che inizialmente avrebbe dovuto chiamarsi Get Back, non è quel ritorno alle origini, suonato come dal vivo nella ...

Advertising

mozzar_elle : @kimtaemmuort boh io ste cose non le so fare, benché meno con chi conosco di persona però eccomi. tu e chiara siete… - nrgianmarco : Devo mandare le domande per le magistrali e sono in crisi let’s go 2022 - erislytherin : unpopolar opinion let’s play ball degli nct è un no per me :( - Nereide : @ibstreit @TBampos @ForrestRoche @AlanDaviesbirds @xandaolp @sjb_astro @bovvalot @astroholgi @xipteras… - niklasavt : @eireneavt andata per nik allora, e comunque si buon let me che ce l'ho fatta. che combini di bello eirene? -

Ultime Notizie dalla rete : Let per Steam: rivelati i giochi più venduti e i più giocati del 2021 No, GTA V , per ovvi motivi non comparirà in questa lista. Le nuove versioni di livello Platinum, ... sono i seguenti; Breathedge Chernobylite Draw & Guess Endzone: A World Apart Hell Let Loose GTFO ...

E' bar d'una vòlta Il bar era pieno di gente,/ da vent'anni agli ottanta,/ tutti uomini che andavano lì,/ apposta per per prendere il caffè. Lo volevano alto, normale, ristretto,/ con un pochino di Fernet,/ non era poi ...

Canzoni di Natale, le più famose da ascoltare su Spotify in questi giorni di festa Corriere della Sera Let It Be, per i Beatles, fu davvero l'inizio della fine? La verità su quello che è sempre stato considerato l'album della discordia ce la raccontano gli outtakes inediti dell'epoca e un nuovo lavoro di missaggio ...

CAPODANNO – Il valzer degli addii Come ogni anno, l’elenco dei personaggi celebri che ci hanno lasciato, è lungo e doloroso. Abbiamo scelto di ricordarli ancora una volta, prima di salutare l’anno che se ne va in archivio ...

No, GTA V ,ovvi motivi non comparirà in questa lista. Le nuove versioni di livello Platinum, ... sono i seguenti; Breathedge Chernobylite Draw & Guess Endzone: A World Apart HellLoose GTFO ...Il bar era pieno di gente,/ da vent'anni agli ottanta,/ tutti uomini che andavano lì,/ appostaprendere il caffè. Lo volevano alto, normale, ristretto,/ con un pochino di Fernet,/ non era poi ...La verità su quello che è sempre stato considerato l'album della discordia ce la raccontano gli outtakes inediti dell'epoca e un nuovo lavoro di missaggio ...Come ogni anno, l’elenco dei personaggi celebri che ci hanno lasciato, è lungo e doloroso. Abbiamo scelto di ricordarli ancora una volta, prima di salutare l’anno che se ne va in archivio ...