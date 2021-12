I fans avvertono Soleil dell’ingresso di Delia ma non fila tutto liscio

Leggi su tutto.tv

(Di venerdì 31 dicembre 2021) Ieri pomeriggio idiSorge hanno cercato di avvertirladiDuran dentro la casa, ma non sembra esser andato. I sostenitori difuori dalla casa Idihanno deciso di avvisare la loro beniamina dell’arrivo diDuran nella Casa. Così si sono appostati fuori dalle mura del Grande Fratello Vip 6 e hanno iniziato ad urlare il nome del nuovo ingresso. Ma la reazione dell’influencer ha sorpreso tutti, infatti si è mostrata serena e sicura e ha continuato a ballare con la felpa di Alex Belli addosso. Poche ore dopo però è emersa la verità: sembra cheSorge non abbia capito. Infatti, in una clip in cui parla con Giacomo Urtis non dice il ...