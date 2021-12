Gran Bretagna, ancora un record di contagi: 189.846 in un giorno. I morti sono 203 (Di venerdì 31 dicembre 2021) La variante continua a fare strage di contagi in tutto il mondo. Mentre in vanno avanti i preparativi per l'ultimo dell'anno, il nuovo bollettino segna un altro record: i casi nelle ultime 24 ore sono ... Leggi su leggo (Di venerdì 31 dicembre 2021) La variante continua a fare strage diin tutto il mondo. Mentre in vanno avanti i preparativi per l'ultimo dell'anno, il nuovo bollettino segna un altro: i casi nelle ultime 24 ore...

Advertising

Corriere : In Gran Bretagna «due milioni di positivi». E a Londra una persona su venti ha il Covid - ilLondinese : RT @giamahiria: @DanieleMeloni80 Dura gestire la brexit in epoca di covid, comunque stanno facendo meglio di chi non ha nessun exit da gest… - Massimo03232798 : @stanzaselvaggia E dove va? In Austria? In Francia? In Gran Bretagna? - MyLoc_Tracker : RT @TrasportoEuropa: Dal 2022 i #trasporti saranno più complicati per la Gran Bretagna #trasporto #merce #strada #Brexit - RobertoCerati : @meeafshjgkl In gran Bretagna dicono che il siero inibisce le difese immunitarie poi come mai dove ci sono meno sie… -