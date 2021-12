GF Vip, l’annuncio di Manuel Bortuzzo: quando lascerà la casa? (Di venerdì 31 dicembre 2021) GF Vip: Manuel Bortuzzo è intenzionato a lasciare la casa di Cinecittà. Il nuotare ha rivelato la sua decisione ad altre due concorrenti: ecco quando abbandonerà il gioco e le ipotesi dietro alla sua scelta. Non molto tempo fa nella casa del Grande Fratello Vip è stato annunciato il prolungamento della permanenza dei concorrenti: il programma proseguirà fino al 14 marzo 2022. (screenshot video)Manuel Bortuzzo, nelle scorse ore, ha rivelato di voler lasciare la casa. In base alle sue parole, il giovane nuotate è intenzionato ad abbandonare il gioco nelle prossime settimane. Manuel Bortuzzo: per quale motivo il nuotatore ha deciso di lasciare il GF Vip Manuel Bortuzzo ha ... Leggi su ck12 (Di venerdì 31 dicembre 2021) GF Vip:è intenzionato a lasciare ladi Cinecittà. Il nuotare ha rivelato la sua decisione ad altre due concorrenti: eccoabbandonerà il gioco e le ipotesi dietro alla sua scelta. Non molto tempo fa nelladel Grande Fratello Vip è stato annunciato il prolungamento della permanenza dei concorrenti: il programma proseguirà fino al 14 marzo 2022. (screenshot video), nelle scorse ore, ha rivelato di voler lasciare la. In base alle sue parole, il giovane nuotate è intenzionato ad abbandonare il gioco nelle prossime settimane.: per quale motivo il nuotatore ha deciso di lasciare il GF Vipha ...

Advertising

infoitcultura : Grande Fratello Vip: Manuel Bortuzzo pronto a lasciare la Casa, l'annuncio del gieffino - infoitcultura : Grande Fratello VIP 6: Sonia Bruganelli lascia il posto d'opinionista per il veglione di Capodanno, l'annuncio - zazoomblog : Mara Venier choc: “Basta vado via Ecco chi mettono al mio posto”. L’annuncio sconvolge i fan. Lei è una super vip -… - infoitcultura : Signorini, l’annuncio in diretta spiazza il pubblico del GF Vip - zazoomblog : Grande Fratello VIP 6: Sonia Bruganelli lascia il posto d’opinionista per il veglione di Capodanno l’annuncio -… -