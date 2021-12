Chi era Paolo Calissano? Una vita di alti e bassi terminata con un dramma (Di venerdì 31 dicembre 2021) Paolo Calissano è stato trovato senza vita nella sua abitazione romana. Tantissime sono le fiction che lo hanno visto protagonista. Scopriamo chi era l’attore. Paolo Calissano (Instagram)Dopo la morte di Lina Wertmuller, il cinema italiano piange la prematura scomparsa di Paolo Calissano, attore noto al grande pubblico soprattutto per aver recitato in numerose fiction e soap opera italiane. Ha partecipato anche al reality show L’Isola dei Famosi nel 2004. Oltre alla sua attività professionale, il nome dell’attore ligure è stato associato anche a due casi di cronaca giudiziaria. Eventi che inevitabilmente hanno influenzato la sua carriera come attore. L’ultimo lavoro risale al 2018, quando ottenne una piccola parte nella fiction Non ... Leggi su chenews (Di venerdì 31 dicembre 2021)è stato trovato senzanella sua abitazione romana. Tantissime sono le fiction che lo hanno visto protagonista. Scopriamo chi era l’attore.(Instagram)Dopo la morte di Lina Wertmuller, il cinema italiano piange la prematura scomparsa di, attore noto al grande pubblico soprattutto per aver recitato in numerose fiction e soap opera italiane. Ha partecipato anche al reality show L’Isola dei Famosi nel 2004. Oltre alla sua attività professionale, il nome dell’attore ligure è stato associato anche a due casi di cronaca giudiziaria. Eventi che inebilmente hanno influenzato la sua carriera come attore. L’ultimo lavoro risale al 2018, quando ottenne una piccola parte nella fiction Non ...

