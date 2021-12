Capodanno 2022 | a Napoli stop ai fuochi d’artificio | l’ordinanza

Advertising

trash_italiano : Capodanno 2019: cena, musica, famiglia, amici, dolci, giochi, brindisi Capodanno 2022: tutta la serata in rigoroso… - enpaonlus : Capodanno 2022, botti vietati a Roma: Gualtieri firma l'ordinanza - fanpage : A Napoli sarà vietato sparare i fuochi d'artificio a Capodanno - Ninanelvento : Alla fine, niente capodanno di gruppo nel rifugio in montagna, ma bollito e cappelletti in brodo, filmone sul divan… - nicocomix : cabala e fine anno . -

Ultime Notizie dalla rete : Capodanno 2022

Vanity Fair Italia

La svolta dalla Befanacon l'alta pressione. Il gigante africano che in queste ore ha invaso l'Italia, la proteggerà per gran parte delle feste natalizie. Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.Questa sera preparati a vivere un anno fantastico, indossa qualcosa di argentato e celebrativo! Sia per una festa che per una romantica serata sul divano, l'argento ti farà apparire al meglio.Perché passare il Capodanno al cinema con il vostro film ... Qual è l’augurio per il 2022 di Pio e Amedeo? Amedeo «Un aeroporto con voli veri a Foggia, per me. Per la Puglia spero continui ...Nonostante alcuni assenti causa Covid-19, la Rai si prepara a intrattenere gli italiani con il Capodanno di L’Anno che Verrà, condotto da Amadeus ...