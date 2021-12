Auto si schianta contro un muretto e finisce in un fosso: morta una donna (Di venerdì 31 dicembre 2021) Una donna di 71 anni è morta ieri pomeriggio dopo essersi schiantata in Auto contro un muretto lungo la provinciale 468 Motta tra Carpi e la frazione San Marino (Modena). Ha urtato un muretto alla guida della sua Auto ed è finita in un fosso. Ha perso così la vita una donna di 71 anni L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di venerdì 31 dicembre 2021) Unadi 71 anni èieri pomeriggio dopo essersita inunlungo la provinciale 468 Motta tra Carpi e la frazione San Marino (Modena). Ha urtato unalla guida della suaed è finita in un. Ha perso così la vita unadi 71 anni L'articolo proviene da YesLife.it.

Advertising

BaticElisabetta : Si schianta contro il guardrail e perde il motore dell'auto: un ferito in ospedale - SanremoNews : Imperia, auto con a bordo tre pachistani si schianta contro un palazzo in via Pira: illeso miracolosamente il condu… - imperianews_it : Imperia, auto con a bordo tre pachistani si schianta contro un palazzo in via Pira: illeso miracolosamente il condu… - ilnazionaleit : Imperia, auto con a bordo tre pachistani si schianta contro un palazzo in via Pira: illeso miracolosamente il condu… - Gazzettino : Si schianta contro il guardrail e perde il motore dell'auto: un ferito in ospedale -