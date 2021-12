Uomini e Donne: Ida nuovamente sotto attacco, messo in gioco anche il figlio (Di giovedì 30 dicembre 2021) Uomini e Donne, Ida nuovamente sotto attacco ma stavolta viene messo in gioco anche il figlio: ecco cosa succede alla dama. L’attacco alla dama.Nonostante la pausa per le vacanze natalizie, il dating show di Maria De Filippi continua comunque a far parlare di sé, in attesa di vedere come si evolveranno determinate relazioni. sotto i riflettori finisce di nuovo uno dei volti più noti del trono over del programma, Ida Platano; in questa prima parte del dating show, pare essere stata confermata la sua sfortuna in amore, considerata la situazione con Diego. Ora la dama è sotto attacco, insieme a suo figlio. Uomini e ... Leggi su formatonews (Di giovedì 30 dicembre 2021), Idama stavolta vieneinil: ecco cosa succede alla dama. L’alla dama.Nonostante la pausa per le vacanze natalizie, il dating show di Maria De Filippi continua comunque a far parlare di sé, in attesa di vedere come si evolveranno determinate relazioni.i riflettori finisce di nuovo uno dei volti più noti del trono over del programma, Ida Platano; in questa prima parte del dating show, pare essere stata confermata la sua sfortuna in amore, considerata la situazione con Diego. Ora la dama è, insieme a suoe ...

Advertising

lauraboldrini : 116 femminicidi in un anno, dato spaventoso che conferma un gigantesco problema culturale. Troppi uomini continua… - lapoelkann_ : Buone Sante feste a tutti voi. C’è il buono in questo mondo. Non credete a quelli che vi raccontano che ci sono sol… - matteosalvinimi : In visita al carcere di San Vittore, per portare un panettone e un abbraccio alle donne e agli uomini della Polizia… - jlk4naples : RT @RescueMed: ??Un altro giorno di inutile e sofferente attesa per le 440 donne, uomini e bambin? soccorse e ancora a bordo della #SeaWatc… - permemozione : RT @Amyrmia: Per donne tempestose, ci vogliono uomini che non volano via al primo nubifragio. -