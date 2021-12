Uomini e Donne, Fabio sorprende Isabella con un meraviglioso regalo (Di giovedì 30 dicembre 2021) Usciti insieme da Uomini e Donne appena qualche settimana fa, Fabio Mantovani e Isabella Ricci hanno trascorso il loro primo Natale come coppia e hanno reso partecipi della cosa i loro fan, che hanno potuto apprezzare sui social le foto della quotidianità dell’ormai ex cavaliere ed ex dama del trono over. Non solo, perché i fan e i followers su Instagram sono stati partecipi anche del meraviglioso regalo che Fabio ha fatto a Isabella per Natale: si tratta di un ritratto della dama che la immortala, bellissima e altera, in una posa da regina. Inutile dire che la Ricci ha apprezzato moltissimo e ha deciso di condividere la sua gioia proprio sul suo profilo, attraverso una serie di stories molto apprezzate da chi la segue. Dello stesso argomento potrebbe ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 30 dicembre 2021) Usciti insieme daappena qualche settimana fa,Mantovani eRicci hanno trascorso il loro primo Natale come coppia e hanno reso partecipi della cosa i loro fan, che hanno potuto apprezzare sui social le foto della quotidianità dell’ormai ex cavaliere ed ex dama del trono over. Non solo, perché i fan e i followers su Instagram sono stati partecipi anche delcheha fatto aper Natale: si tratta di un ritratto della dama che la immortala, bellissima e altera, in una posa da regina. Inutile dire che la Ricci ha apprezzato moltissimo e ha deciso di condividere la sua gioia proprio sul suo profilo, attraverso una serie di stories molto apprezzate da chi la segue. Dello stesso argomento potrebbe ...

