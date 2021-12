Quirinale, Omicron complica la corsa di Draghi: ecco perchè (Di giovedì 30 dicembre 2021) Potrebbe essere una variante non politica a complicare la corsa di Mario Draghi verso il Quirinale. Si chiama Omicron, infatti, l’ostacolo più grande che separa l’attuale Presidente del Consiglio dal Colle. Il Premier, infatti, nella conferenza stampa di fine anno, incalzato su un possibile approdo al Colle, non ha confermato. Nè smentito. corsa al Colle, tutte le “varianti” “L’importante – aveva detto il Premier nell’occasione – è che il Governo sia sostenuto da una maggioranza come quella che ha sostenuto questo governo, la più ampia possibile”. “Il governo è nato chiamato dal Presidente della Repubblica, ha fatto tanto di quello che era chiamato a fare, fondamentale è stato il sostegno delle forze politiche ed è quello che conta”. “Il mio destino personale – aveva aggiunto – non ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 30 dicembre 2021) Potrebbe essere una variante non politica are ladi Marioverso il. Si chiama, infatti, l’ostacolo più grande che separa l’attuale Presidente del Consiglio dal Colle. Il Premier, infatti, nella conferenza stampa di fine anno, incalzato su un possibile approdo al Colle, non ha confermato. Nè smentito.al Colle, tutte le “varianti” “L’importante – aveva detto il Premier nell’occasione – è che il Governo sia sostenuto da una maggioranza come quella che ha sostenuto questo governo, la più ampia possibile”. “Il governo è nato chiamato dal Presidente della Repubblica, ha fatto tanto di quello che era chiamato a fare, fondamentale è stato il sostegno delle forze politiche ed è quello che conta”. “Il mio destino personale – aveva aggiunto – non ...

